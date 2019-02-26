شفق نيوز تنشر اسماء اعضاء اللجنة القانونية ببرلمان كوردستان

2019/02/26 | 12:50

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شفق نيوز/ صوت برلمان اقليم كوردستان على اسماء تسعة اعضاء في لجنته القانونية، فيما ارجأ التصويت على اسماء مرشحي الاتحاد الوطني الذين قاطعوا الجلسة.واورد مصدر برلمان لشفق نيوز، اسماء اعضاء اللجنة:ارشد حسين محمد- الحزب الديمقراطي بژار خالد- الحزب الديمقراطيخديجة عمر- الحزب الديمقراطيعبد السلام عبد الله رسول- الحزب الديمقراطي جلال محمد- حركة التغيير روپاك احمد- الجماعة الاسلامية روبينه عزيز- الحزب الديمقراطي الاشتراكي سارة دلشاد- ممثل التركمان كاوه عبد القادر- حراك الجيل الجديد

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