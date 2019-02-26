كتلتان كوردستانيتان تعلنان اقصاءهما من التمثيل في اللجنة القانونية

2019/02/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني المعارضة في برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن اقصائها من التمثيل في اللجنة القانونية البرلمانية، واصفة هذا الامر بالعقوبة لها.

وقال المتحدث باسم الكتلة ابو بكر هلدني في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى البرلمان عقب الجلسة التي عقدت اليوم، ان "اللجنة القانونية تعد الروح من الجسد بالنسبة للجان البرلمانية الاخرى ولكن للأسف تم حرماننا من التمثيل فيها".

واضاف ان "كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني كانت لديها مرشح لعضوية اللجنة القانونية وهي البرلمانية سرجنار احمد وهي تمتلك خبرة 20 عاما في العمل القانوني في محاكم اقليم كوردستان".

وتابع هلدني ان "حرمان كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني تعد عقوبة لها بسبب مواقفها في الدروات البرلمانية السابقة وفي هذه الدورة ايضا لسلوكها طريق المعارضة الفاعلة".

من جهتها عبرت كتلة "آزادي" البرلمانية عن اعتراضها على الية التصويت على اللجنة القانونية، مشيرة الى عدم تمثيلها فيها ايضا.

وقال عضو الكتلة محي الدين حسن في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة، ان "تلك الكتل التي تمتلك العدد الاكبر من الاعضاء في البرلمان تمكنوا من تشكيل اللجنة القانونية".

واردف ان "كتلة "آزادي" لم تصوت على اللجنة لأننا نشعر ان الوضع لو يمضي على ما هو عليه فان جميع اللجان سوف توزع على الكتل الكبرى والكتل الاخرى سيتم اقصائها"، منوها الى ان "هذا سيعطي انطباعا سيئا على عمل اللجان البرلمانية".

وصوت برلمان اقليم كوردستان في جلسة استثنائية عقدها اليوم الثلاثاء، على اعضاء اللجنة القانونية.

وعقدت الجلسة برئاسة فالا فريد، وتم الاتفاق على توزيع اعضاء اللجنة مع بقاء مرشحي الاتحاد الوطني شاغرين، بسبب مقاطعتها الجلسة.

وتحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 4 اعضاء في اللجنة القانونية، مقابل عضوين للاتحاد الوطني.

وتوزعت اماكن اللجنة الى عضو واحد لكل من حركة التغيير والجماعة الاسلامية والاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني والجيل الجديد والتركمان والمسيحيين.

وفي اصل التوزيع، فان حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اللجنة 5 اعضاء، الا انه قرر اعطاء احد مقاعده الى الاشتراكي الكوردستاني.

وقررت رئيس البرلمان المؤقتة فالا فريد، رع الجلسة الى يوم الجمعة المقبل.

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