برلمان كوردستان ينتخب لجنته القانونية في جلسة غير اعتيادية

2019/02/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلانتخب برلمان كوردستان، لجنته القانونية في جلسة غير اعتيادية عقدت اليوم الثلاثاء، 26 شباط، 2019، بأصوات 73 برلمانياً.وأعضاء اللجنة القانونية الذين تم انتخابهم اليوم هم كل من أرشد حسين وبجار خالد وخديجة عمر وعبدالسلام عبدالله من كتلة الحزب الديمقراطي، وجلال محمد من كتلة التغيير، وروباك أحمد من كتلة الجماعة الإسلامية وروميو هكاري من المسيحيين وسارا دلشاد من الكتل التركمانية، وكاوة عبدالقادر من كتلة الجيل الجديد.كما تم إبقاء مقعدين شاغرين في اللجنة القانونية لصالح كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التي تقاطع جلسات البرلمان.وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني، بيكرد الطالباني لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن بانتظار عقد اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ونتائجه للمشاركة في جلسات البرلمان".وتعتمد آلية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية على عدد مقاعد كل كتلة بواقع عضو عن كل عشرة مقاعد في برلمان كوردستان، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 11 عضواً.وقررت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، أول أمس الأحد، دعوة جميع الأعضاء لحضور جلسة غير اعتيادية، لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية البرلمانية وجاء في برنامج عمل الجلسة أنه "استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان قررت الهيئة الرئاسية دعوة جميع أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الثلاثاء لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كوردستان بحسب أحكام المادتين (28-29) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان – العراق".وشهدت جلسة برلمان كوردستان التي عقدت في 18-2-2019، بغياب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وانسحاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكوردستاني بعد ذلك، انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب. كما جرى انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كوردستان ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

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