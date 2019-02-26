ليفربول وواتفورد - موعد البث المباشر على beIN SPORTS

2019/02/26 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وواتفوردالبث المباشر لمباراة ليفربول وواتفوردمباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر على الانترنتمباراة ليفربول وواتفورد ضمن المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم تتابعونها مباشرة وحصرياً على HD4 يوم الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الوصيف

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