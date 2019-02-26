صحة الرصافة تتلف اكثر من 223 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة

2019/02/26 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الثلاثاء، عن إتلاف اكثر من (223) طن من المواد الغذائية الصلبة والسائلة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال شهر .وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الرصافة رعد محمد الطائي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الدائرة قامت بحملات منفردة ومشتركة بالتعاون مع جهاز الأمن […]

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