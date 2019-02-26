الكريم يتهم

2019/02/26 | 12:52

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال أحمد الكريم، الثلاثاء (26 شباط، 2019) النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، بالوقوف خلف عملية إقالته من رئاسة المجلس، فيما كشف أسباب تلك العملية.

وقال الكريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اقالتي تقف وراءها دوافع سياسية، وتحديداً، (ابو مازن) هو من يقف خلف الإقالة، فهو يريد السيطرة على حكومة صلاح الدين التنفيذية والتشريعية، حتى (يمشي) المحافظة كما يشاء".

وأضاف، أن "هذا الحراك جاء، مع بدء صرف اموال تخصيصات محافظة صلاح الدين ضمن موازنة 2019، وقرب الانتخابات مجالس المحافظات، فأبو مازن يريد الهيمنة على المحافظة بجميع الاصعدة".

وعقد نواب ووجهاء سامراء وأعضاء بمجلس محافظتها ومسؤولين محليين فيها اجتماعاً موسعاً، أمس الاثنين (25 شباط 2019) أكدوا خلاله رفضهم قرار إقالة رئيس مجلس صلاح الدين احمد الكريم، من قبل جهة حزبية فاسدة تمارس سياسة الاقصاء، على حد تعبيرهم.

وقال بيان صادر عن الاجتماع، أن "نواب ووجهاء وممثلي مدينة سامراء عقدوا اجتماعاً في منزل النائب مثنى عبد الصمد السامرائي اعقبه مؤتمر صحفي، استنكروا خلاله قيام مجلس محافظة صلاح الدين بإقالة رئيس المجلس أحمد الكريم من منصبه ومحاولة جهة سياسية فاسدة الاستحواذ على الحكومة المحلية وإقصاء ممثلي مدينة سامراء والمناطق الأخرى في المحافظة من جميع المناصب والمواقع التنفيذية فيها".

وأكد الحاضرون في المؤتمر الصحافي "أنهم سيلجؤون الى الطعن بجلسة الإقالة من خلال الطرق القانونية" مشيرين إلى أن "الجلسة شابتها العديد من الخروقات لقانون رقم 21 لعام 2008 الذي ينظم عمل مجالس المحافظات والحكومات المحلية".

وطالب النائب مثنى السامرائي خلال المؤتمر "أعضاء مجلس المحافظة بأن لا يكونوا أسرى إرادة جهة سياسة فاسدة وأن يغلبوا مصالح المحافظة على المصالح الشخصية رافضا محاولات الاقصاء والاستحواذ على صلاح الدين ومقدراتها وتحويلها لجيوب الفاسدين".

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