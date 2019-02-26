2019/02/26 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أفادت الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ، بأن سجن الأحداث يحرم الأطفال الثلاثة المعتقلين حسين رضي عبدالله وعلي حسين عبدالوهاب وحسن حمزة سعيد من الاتصال الهاتفي مع عائلتهم.وقالت الصائغ في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن التواصل يقتصر على زيارة يتيمة كل أسبوع والتي تبلغ مدتها نصف ساعة.وطالبت الحقوقية الصائغ السلطات البحرين بالكف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة سجن في البحرين تحرم الاطفال المعتقلين من الاتصال بعوائلهم alansaar.

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