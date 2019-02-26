2019/02/26 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية : اعادة 38 شاحنة محملة بشيش التسليح إلى الجانب الايراني

26/02/2019 12:40:00 PM |

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واع / بغداد / م .ا

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن اعادة 38 شاحنة محملة بشيش التسليح إلى الجانب الايراني، عازية السبب الى عدم وجود إجازة استيراد بذلك.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "اعادت ارسالية متكونة من (38) شاحنة محملة بشيش التسليح إلى الجانب الايراني في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، لعدم وجود إجازة استيراد بذلك".

واضاف انها "سعت منذ استلام مهامها بتشديد الرقابة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ بما يضمن حسن الأداء وحماية المنتج المحلي".

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