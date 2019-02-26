محافظ ديالى لـ”المعلومة”: لايوجد مانع امني يعيق عودة النازحين

2019/02/26 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى محافظ ديالى مثنى التميمي ،الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن وجود مانع امني من عودة العوائل النازحة الى منازلها في المحافظة.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” الانباء التي تحدثت عن وجود مانع امني من عودة العائلات النازحة الى المحافظة لاصحة له”، مبينا انه “لا يوجد أي مانع أمني أو سياسي يعيق عودة […]

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