تقرير مدعوم بمستندات... الموساد يتحرك داخل السودان

2019/02/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية سودانية استنادا إلى وثائق، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يقوم بتمويل حركة تمرد في إقليم دارفور.

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