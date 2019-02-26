قبل اللقاء التاريخي مع ترامب... فيديو يكشف

2019/02/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بـ"اللحظة الخاصة" التي سعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لأن يحظى بها خلال رحلته إلى فيتنام لحضور اللقاء التاريخي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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