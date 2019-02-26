داعش في المناطق المهجورة.. وفي اطراف مراكز المدن

2019/02/26 | 13:03

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بغداد- العراق اليوم:

تمركزت فلول داعش بشكل أساسي في المناطق المهجورة القريبة من الجبال والتلال والصحاري والوديان، كما...





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