تصديق اعترافات متهم بانتحال صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب

2019/02/26 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية اليوم الثلاثاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي لابتزاز مواطنين في المحافظة.

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