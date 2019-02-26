رئيس الجمهورية: العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم

2019/02/26 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الثلاثاء ، أن العراق يرغب ببناء أسس شراكة حقيقية مع بقية دول العالم .

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