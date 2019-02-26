محافظ ديالى : لا يوجد أى مانع أمني يعيق عودة النازحين إلى منازلهم

2019/02/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ ديالى مثنى التميمي ،الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن وجود مانع أمني من عودة العوائل النازحة إلى منازلها في المحافظة.

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