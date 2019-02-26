2019/02/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، باختيار فضل فرج الله رئيسا مؤقتا لشبكة الإعلام خلفا للرئيس السابق مجاهد أبو الهيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار رئيس جديد لشبكة الإعلام خلفا لأبو الهيل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار رئيس جديد لشبكة الإعلام خلفا لأبو الهيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).