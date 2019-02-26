الموسوي: القضاء قبل طعن البصرة بالموازنة.. والبرلمان سينظر بها قريبًا

2019/02/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن محافظة البصرة انتصار الموسوي عن قبول مجلس القضاء الأعلى للدعوى المقدمة من قبل رئيس مجلس البصرة صباح البزوني ضد كل من رئيس الوزراء ومجلس النواب فيما يخص موازنة البصرة للعام 2019، مشيرة إلى أن مجلس النواب سينظر بها خلال الأيام المقبلة.

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