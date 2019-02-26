2019/02/26 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين إلى المناطق الأمنة في سوريا من دون انتظار حل سياسي قد يطول أمده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون: سنواصل العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عون: سنواصل العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).