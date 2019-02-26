2019/02/26 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين إلى المناطق الأمنة في سوريا من دون انتظار حل سياسي قد يطول أمده.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون: سنواصل العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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