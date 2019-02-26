تحرير مختطفتين محتجزتين داخل مولدة أهلية في بغداد

2019/02/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن تحرير مختطفتين من منطقة المنصور غربي العاصمة محتجزتين داخل مولدة أهلية في بغداد.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، إن “قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس الفرقه الثانيه شرطة اتحادية، حررت اثنين من النساء المختطفات من منطقة المنصور، مبيناً ان ” المختطفتين اللتين كانتا محتجزتين داخل مولده اهليه […]

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