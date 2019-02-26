مدير عام دائرة صحة ميسان يشارك أداري المؤسسات الصحية وقفتهم للمطالبة بحقوقهم

2019/02/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مدير عام دائرة صحة ميسان، الدكتور علي محمود العلاق أداري المؤسسات الصحية وقفتهم الاحتجاجية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالحقوق المشروعة وعدم التميز الوظيفي ورفع التسكين

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