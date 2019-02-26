صحة ديالى : نجاح عملية فتح شريان ووضع شبكات علاجية في مستشفى بعقوبة التعليمي

2019/02/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى اليوم الثلاثاء، على نجاح عملية فتح شريان ووضع شبكات علاجية لمريض يبلغ من العمر 60 عاما في مستشفى بعقوبة التعليمي.وقال

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