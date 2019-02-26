2019/02/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبين الجدول ان سعر مسكوكة 22 غم بلغت 1.281 مليون دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 268 الف.واوضح الجدول ان سعر سبيكة 10 غم بلغت 527.500 الف دينار، فيما بلغت سبيكة 15 غم سعر 793 الف دينار، فيما بلغت سبيكة 20 غم مليون و67 الف دينار، في حين بلغت سبيكة 25 غم سعر مليون و341 الف دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. تعرف على اسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للاسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. تعرف على اسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للاسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).