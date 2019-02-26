روحاني: ظريف في طليعة المعركة ضد أمريكا

2019/02/26 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يقف في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة.

وأعلن ظريف استقالته الاثنين لكن روحاني لم يقبلها رسميا بعد.ووجه الرئيس الإيراني الشكر لظريف ولوزير النفط بيجن زنغنة ولمحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي على دورهم في مواجهة الولايات المتحدة.انتهى ..



م ف

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