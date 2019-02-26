إيلون موسك يواجه أزمة جديدة مع هيئة البورصات الأمريكية

2019/02/26 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يواجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أزمة جديدة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب تغريدة له في الأسبوع الماضي.





وطالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات القضاء الأمريكي، أمس الاثنين، بمنع إيلون موسك من انتهاك أحكام القضاء نتيجة لانتهاكه التسوية المتعلقة بمطالبته بالحصول على موافقة الشركة فيما يخص منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أو الكتابات الأخرى التي قد تكون مرجع للمستثمرين.





وترى الهيئة أن رئيس تسلا أخل بذلك الاتفاق في 19 فبراير الجاري حينما نشر تغريدة له قال فيها إن شركته من المحتمل أن تنتج نحو نصف مليون سيارة في 2019، ثم نشر بعد ساعات تغريدة أخرى يقول فيها إن عمليات التوصيل قد تسجل نحو 400 ألف سيارة.





وأضافت أن موسك لم يسع أو يتسلم موافقة مسبقة لنشر تلك التغريدة التي وصفتها بأنها غير دقيقة.





وعلّق موسك على تلك المسألة بتغريدة، قائلاً فيها: "يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات غفلت أن تقرأ نص أرباح تسلا والذي يحدد وبوضوح أن معدلات الإنتاج تتراوح بين 350 إلى 500 ألف سيارة".





وفي العام الماضي ألزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات موسك بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار وتخليه عن منصب رئيس مجلس إدارة "تسلا" ولكن مع احتفاظه بالرئاسة التنفيذية بسبب اتهامات بالاحتيال، نتيجة تغريدة أعلن فيها عزمه لتحويل الشركة إلى كيان خاصة غير مدرج في البورصة.





وتسببت تلك الأزمة الجديدة في هبوط سهم "تسلا" بنحو 5% في تعاملات ما قبل الجلسة.





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