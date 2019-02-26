وكالة: تريزا ماي تفكر في تأجيل الموعد النهائي للبريكست

2019/02/26 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية بأن رئيسة الوزراء البريطانية تفكر في خطة تستهدف تأجيل تنفيذ البريكست ووقف عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في الشهر المقبل.





وذكرت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرج، لم تسمها، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء من المتوقع أن تسمح لمجلس وزرائها بمناقشة خيار تمديد الموعد النهائي لتنفيذ البريكست إلى ما بعد 29 مارس، وذلك في اجتماعها المزمع اليوم.





وأضافت المصادر للوكالة أن ماي من المقرر أن تعلن نتائج الاجتماع في إعلان مرسل للبرلمان في وقت لاحق من اليوم.





ومن المقرر أن تواصل رئيسة الوزراء البريطانية محاولة الوصول إلى اتفاق في الموعد المحدد، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك في الشهر المقبل، فإن التأخير نوعاً ما سيكون خياراً لا بُدّ منه.





وقد يتسبب تأخير تنفيذ البريكست في انقسام داخل مجلس وزراء تريزا ماي وحزبها الحاكم، وتمرد المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين قد يحاولون إسقاط حكومتها.





وكان حزب العمال البريطاني المعارض أعلن أمس دعمه لاقتراح بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





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