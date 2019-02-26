نائب: لجان الفتح وسائرون توصلت الى نتائج متقدمة

2019/02/26 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الثلاثاء, توصل اللجنة السداسية واللجان الفرعية المنبثقة عن تحالفي الفتح وسائرون الى نتائج متقدمة بخصوص اكمال الكابينة السياسية والدرجات الخاصة، مبينا أنه يبق سوى بعض الملفات التي سيتم انجازها قبل بداية الفصل التشريعي المقبل للبرلمان .وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجتماعات التي تعقدها اللجان الفرعية […]

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