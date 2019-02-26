2019/02/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نفى البنك المركزي العراقي ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار بشأن دخول عملة الدولار الأمريكي من ليبيا.





وأضاف البنك في بيان له، أن إجراءات التحقق من عدم وجودها تمت بتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه.





وحذر البنك من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال، مؤكداً استمراره باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة.





وطالب وسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة، لتأثير الأخبار غير الدقيقة سلبياً على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي ينفي دخول دولارات أمريكية من ليبيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي ينفي دخول دولارات أمريكية من ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).