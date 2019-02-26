2019/02/26 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعتبر تيار الوفاء الإسلامي إن حكم الإعدام الصادر سجيني الرأي محمد رضي وحسين مرهون والشاب محمد طوق هو شرف لشباب الوطن وخزي للنظام.وقال تيار الوفاء في بيان له “كما هي سيرة الطغاة الذين يتّجهون للسقوط الحتمي عندما يوغلون في الظلم والطغيان”، مضيفاً “إن هذه الأحكام الظالمة هي عين عقيدة الطغاة بأن بيدهم شؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تيار الوفاء: امريكا وبريطانيا تغطيان جرائم النظام الخليفي بحق شعبه alansaar.

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