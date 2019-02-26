ظريف يكبد بورصة إيران 2000 نقطة

2019/02/26 | 13:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، الثلاثاء، أن سوق الأسهم الإيرانية تراجعت نحو ألفي نقطة بفعل أنباء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

كان ظريف أعلن استقالته في تدوينة على إنستاجرام أمس الاثنين لكن الرئيس حسن روحاني لم يؤكد قبوله الاستقالة.

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