الاتحاد الكردستاني يحدد شروطه لإنهاء مقاطعة جلسات برلمان الإقليم

2019/02/26 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رهن الاتحاد الوطني الكردستاني،الثلاثاء، انهاء مقاطعته لبرلمان اقليم كردستان بتوقيع الحزب الديمقراطي الكردستاني على اتفاقية الـ5 من شباط، مشيرا الى انه لن يعتمد على وعود شفهية من الديمقراطي.وقال القيادي بالحزب غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر في مقاطعة جلسات برلمان اقليم كردستان ولن يعود توقع اتفاق تحريري مع الحزب […]

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