المصادقة على اللجنة القانونية في برلمان كردستان

2019/02/26 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- صادق برلمان كورد كوردستان في جلسته غير الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء 26 شباط على اعضاء اللجنة القانونية ، موضحا ان اعضاء اللجنة القانونية الذين صوت عليهم برلمان كردستان في جلسة اليوم هم ارشد حسين محمد و بژار خالد وخديجة عمر وعبد السلام عبد الله رسول عن الحزب الديمقراطي الديمقراطي”.وأضاف ” وجلال محمد عن حركة التغيير ...

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