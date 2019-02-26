رئيس كوريا يشعل السيجارة بـ”شخاطة”.. لقطات مثيرة قبل لقاء ترامب التاريخي

2019/02/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بـ”اللحظة الخاصة” التي سعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لأن يحظى بها خلال رحلته إلى فيتنام لحضور اللقاء التاريخي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة “يورو نيوز” كيم جونغ أون، وهو يتوقف في استراحة، خلال رحلته المارثونية بالقطار من كوريا […]

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