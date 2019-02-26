الغاء قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بشأن القضاء

2019/02/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدة تعارضه مع المواد الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وصون حرية الإنسان وكرامته.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (26 شباط 2019)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت […]

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