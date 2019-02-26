سوق الشيوخ تكشف عن إصدار 170 باج لسائقي التكسي من غير الموظفين

2019/02/26 | 13:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت الإدارة المحلية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، عن إصدار باجات لسائقي سيارات الاجرة غير الموظفين في القضاء.

وذكر قائمم

شبكة اخبار الناصرية:كشفت الإدارة المحلية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، عن إصدار باجات لسائقي سيارات الاجرة غير الموظفين في القضاء.وذكر قائممقام القضاء، ستار الجابري لشبكة اخبار الناصرية، ان " إدارته أصدرت 170 باجا لسائقي الاجرة غير الموظفين في القضاء في إطار حملة كبيرة للحد من عمل الموظف كسائق تكسي"، موضحا أن " هذه الباجات ستكون للعاملين بالكراجات في كافة انحاء القضاء".وبين أن " الأسبوع الحالي سيشهد إصدار 500 باج اخر للسواق من غير الموظفين"، مشيرا إلى أن" حملة كبيرة انطلقت ضد سائقي الاجرة من الموظفين ".

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