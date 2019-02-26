شجار بين نساء وسط الناصرية يخلف ثلاثة جرحى

2019/02/26 | 13:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم، بان شجارا بين نساء تسبب بوقوع عدد من الجرحى.

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شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم، بان شجارا بين نساء تسبب بوقوع عدد من الجرحى.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " شجارا بين مجموعة نساء باحد الاحياء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تحول معركة دامية بالسلاح الابيض وخلف ثلاثة جرحى، بعضهن بحالة خطرة".وبين المصدر، أن " القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال أطراف الشجار، وإرسال الجرحى إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج اللازم ".انتهى، ت م ع.

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