عضو لجنة حكام

2019/02/26 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلزاد عضو اللجنة الفنية لحكام الدوري الإسباني، أنطونيو لوبيز نيتو، الجدل الدائر بشأن ركلة الجزاء التي حصل عليها البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد أمام ليفانتي، الأحد الماضي، في الجولة الـ25 من الدوري المحلي.ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن نيتو قوله: "أرى أن اللعبة لا تستحق حصول كاسيميرو على ركلة جزاء، ولكن هناك آخرين يرون عكس ذلك".وأوضح نيتو أن "البعض يدعم قرار الحكم إيغليسياس فيلانويفا، ومن الصعب أن يوافق جميع الحكام على رأي واحد، ولو كنت ضمن حكام الفار في المباراة لأخبرت فيلانويفا بأن يذهب ويشاهد اللعبة مرة أخرى".مشيراً إلى أن "حكام الفار في المباراة قرروا أن اللعبة غير قابلة لإثارة الجدل، وأن الخطأ واضح لحصول كاسيميرو على ركلة جزاء".وأضاف قائلاً: "ربما في لعبة مشابهة خلال مباراة أخرى، يتخذ الحكام قراراً مختلفاً، خاصة أن الزوايا المختلفة لرؤية اللعبة تحدد القرار".وتابع عضو اللجنة الفنية لحكام الدوري الإسباني: "نعمل على تحسين الفار، ولكن ستبقى دائماً في كرة القدم بعض اللعبات المثيرة للجدل بين الجميع".يذكر أن ضربة جزاء مشكوك في صحتها أهت ريال مدريد الفوز على ليفانتي، الأحد الماضي، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، ما أثار استياء الجهاز الفني لليفانتي واللاعبين.ويقبع ريال مدريد في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخراً عن جاره أتلتيكو مدريد الوصيف، بثلاث نقاط، وعن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ10 نقاط.

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