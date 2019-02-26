2019/02/26 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حريق في الطابق الثاني من مبنى صندوق الاسكان ببغداد

26/02/2019 13:50:00 PM |

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واع / بغداد/ م.ا

أفاد مصدر في الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في الطابق الثاني من مبنى صندوق الإسكان وسط بغداد.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن "حريقاً اندلع داخل الطابق الثاني من مبنى صندوق الإسكان"

وأضاف المصدر ، أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق وتعمل على إخماده".

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