2019/02/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، عن أن الكونغرس يستعد لعقد "جلسة سرية" لحسم مصير العقوبات الأمريكية على السعودية، بسبب مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والحرب على اليمن.

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