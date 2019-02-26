2019/02/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، تهدد وجود إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود دولتنا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود دولتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).