بالفيديو... لحظة هجوم العشرات على متجر في الكويت

2019/02/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق هجوم عشرات الأشخاص على منزل لبيع المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية في الكويت.

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