الحلبوسي: سنلاحق فلول داعش الإرهابي في كل مكان

2019/02/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بضرورة التكاتف للحفاظ على النصر الذي تحقق ضد تنظيم “داعش” الإجرامي، مؤكدا أنه سيتم ملاحقة المجرمين قانونيًّا وقضائيًّا وفي كلِّ مكان.

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