العراق يدعو فرنسا للاستثمار بقطاعات النفط والطاقة والصناعة

2019/02/26 | 14:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، فرنسا للاستثمار بالعراق في قطاعات النفط والطاقة والصناعة بما يحقق الازدهار وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، التقى اليوم، في باريس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد صالح، بحسب البيان، أن "العراق يتطلع الى تعاون واسع ومثمر مع فرنسا"، معرباً عن امله في أن "تؤدي دوراً مميزاً في اعمار واستقرار البلاد ومدنه المخربة، والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة والصناعة بما يحقق الازدهار وتوفير فرص عمل للشباب".

من جانبه، جدد لارشيه "مساندة فرنسا للعراق لتحقيق امنه واعماره والمساهمة في اعادة الحياة الطبيعية لمناطقه المتضررة من خلال دعم عودة النازحين واللاجئين الى مدنهم".

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