المسابقات تدعو فرق الفئات العمرية لفحص كشوفات اللاعبين

2019/02/26 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة المسابقات، في الاتحاد العراقي لكرة القدم،اليوم الثلاثاء فرق الفئات العمرية لاندية الدوري الممتاز لمجموعة بغداد ,لاجراء فحص كشوفات اللاعبين الذين سيمثلون فرق شباب أندية الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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