السعودية تعلن تخصيص 100 مقعد حج لمجلس القضاء الاعلى العراقي

2019/02/26 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، 100 مقعد لمجلس القضاء الاعلى العراقي.

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