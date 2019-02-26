تجمع البرلمانيات العراقيات يستنكر مجزرة قتل ال50 ايزيدية من قبل تنظيم داعش الإرهابي

2019/02/26 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استنكر تجمع البرلمانيات العراقيات مجزرة ذبح ال50 ايزيدية من قبل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الباغوز في ريف دير الزور السورية و قد تلقت ايزيدي 24 نسخة من البيان ، جاء فيه :- بأشد عبارات الاسى والحزن،يستنكر تجمع البرلمانيات العراقيات،الجريمة النكراء التي طالت مجموعة من النساء الايزيديات في مدينة باغوز السورية.[…]

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