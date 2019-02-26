المركزي الايراني: احتياطي النقد زاد ولم ينقص

2019/02/26 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، الثلاثاء، أن وضعية العملة الاجنبية والنقد تمر بافضل الاحوال، مشيرا إلى أن احتياطي النقد زاد ولم ينقص.ونقلت “فارس” عن همتي قوله خلال اعمال الجمعية العامة للبنك المركزي اليوم، إن “احتياطي العملة الاجنبية في الخارج لتغطية الورادات بوضعية مطلوبة ايضا”.وأعتبر أن “الاجواء النفسية التي يثيرها […]

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