2019/02/26 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعضاء مجلس محافظة الأنبار وعددا من نوابها خلال زيارته الميدانية إلى المحافظة
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وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الأمني والخدمي في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار | الحلبوسي يلتقي أعضاء مجلس المحافظة ونوابها) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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