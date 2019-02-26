2019/02/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعضاء مجلس محافظة الأنبار وعددا من نوابها خلال زيارته الميدانية إلى المحافظة

وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الأمني والخدمي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار | الحلبوسي يلتقي أعضاء مجلس المحافظة ونوابها) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار | الحلبوسي يلتقي أعضاء مجلس المحافظة ونوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).