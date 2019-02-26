الدفاع النيابية: أميركا تخطط لنقل 2500 داعشي الى العراق لضمان بقاء قواتها القتالية

2019/02/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الولايات المتحدة الاميركية تحاول استغلال الفين وخمسمئة ارهابي من داعش لادخالهم من سوريا الى العراق

عضو اللجنة عباس الاسماعيلي اوضح

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