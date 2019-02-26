أسرة رامي مالك تكشف موعد زيارته لمصر

2019/02/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رامي ليندس، أحد أقارب الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، عن موعد زيارته إلى مصر.

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