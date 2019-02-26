2019/02/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت القوات الجوية الأمريكية اختبارات سرية لطائرات "ميغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطاع الطرق على طائرات "ميغ") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطاع الطرق على طائرات "ميغ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).